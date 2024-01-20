В МИД Анголы вызвали посла Габона

Причиной стало вторжение неизвестных в резиденцию главы ECCAS Жилберту Вериссиму

ХАРАРЕ, 20 января. /ТАСС/. Временный поверенный в делах Габона в Анголе Вильфрид Ндунджи Мундунге был вызван в МИД этой страны из-за вторжения неизвестных в расположенную в Либревиле резиденцию председателя комиссии региональной организации "Экономическое сообщество стран Центральной Африки" (ECCAS) ангольского гражданина Жилберту Вериссиму.

"18 января ангольские власти были проинформированы о вторжении вооруженных лиц (некоторые были в форме ВС Габона) в резиденцию председателя комиссии ECCAS. По сообщениям, нападавшие показывали психологическое воздействие на председателя комиссии ECCAS и его помощника. В связи с этим дипломатическим инцидентом госминистр иностранных дел Анголы Эшмералда Мендоса от имени главы МИД Тете Антониу выразила недовольство и решительный протест касательно произошедшего и потребовала от габонских властей внятных объяснений о подлинных мотивах и целях действий габонских граждан по отношению к ангольским властям", - отмечается в сообщении МИД Анголы в Facebook (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской). Мендоса призвала принять решительные меры в отношении виновных.

В декабре 2023 года ECCAS объявило о приостановке членства Габона в организации после свержения президента Али бен Бонго Ондимбы.

Власти Габона заявили о начале расследования инцидента с вооруженным вторжением в резиденцию председателя комиссии ECCAS в Либревиле. По данным портала Gabon Media Time, этот инцидент связывается с ростом преступности в Либревиле.