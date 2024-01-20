В Палестине заявили, что США следует признать их государство

Пресс-секретарь президента этой страны Махмуда Аббаса Набиль Абу Рудейна отметил, что Соединенным Штатам не нужно ограничиваться разговорами о двухгосударственном решении

РАБАТ, 20 января. /ТАСС/. Властям США следует признать Государство Палестина, а не ограничиваться лишь разговорами о решении ближневосточного конфликта на основе сосуществования двух государств. Об этом заявил пресс-секретарь президента Палестины Махмуда Аббаса Набиль Абу Рудейна.

"США пора признать Государство Палестина, а не просто говорить о двухгосударственном решении (подразумевает мирное сосуществование палестинского и израильского государств - прим. ТАСС)", - приводит его слова агентство WAFA.

"Резолюции Совета Безопасности ООН, Генеральной Ассамблеи ООН и международный консенсус предоставили Палестине статус государства-наблюдателя в ООН. Флаг Палестины поднят рядом с флагами других стран, признавших ее", - добавил Абу Рудейна.

По его словам, "израильское правительство не заинтересовано в мире и стабильности, продолжая отказываться признать реальность того, что мир не будет достигнут без создания независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме". "Палестинский народ не поступится своими законными правами, включая [свое право на] Иерусалим и его святые места, а также свое право на создание независимого палестинского государства, независимо от того, сколько времени пройдет", - подытожил пресс-секретарь Аббаса.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил 18 января, что еврейское государство будет продолжать операцию до тех пор, пока не одержит "решительную победу над [радикальным движением] ХАМАС". Он отверг идею создания палестинского государства и заявил, что довел свою позицию до сведения американской стороны.