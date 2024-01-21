В Сеуле допускают преувеличения в заявлении КНДР об испытаниях "Хэиль-5-23"

Согласно заявлению администрации, предполагается, что это нечто вроде торпеды, но вероятность того, что в ней используется ядерная силовая установка, очень мала

СЕУЛ, 21 января. /ТАСС/. Республика Корея не исключает, что заявление КНДР об испытаниях подводной системы ядерного оружия "Хэиль-5-23" является преувеличением или ложным. Об этом сообщило агентство Yonhap.

"С учетом проделанного комплексного анализа мы оцениваем возможность того, что утверждения Северной Кореи являются преувеличением и были сфабрикованы. Предполагается, что это нечто вроде торпеды, но вероятность того, что в ней используется ядерная силовая установка, очень мала. Еще не было случаев разработки настолько малых реакторов, что их можно было установить в торпеду диаметром менее 1 м", - указали в администрации.

В Сеуле добавили, что существуют "ограничения в возможностях подтвердить" заявление КНДР, поскольку Пхеньян не опубликовал фотографии. В администрации отметили, что южнокорейские вооруженные силы "обладают превосходящим военным потенциалом, который позволит им нанести удары" по местам дислокации подобных систем вооружений в случае конфликта.

Центральное телеграфное агентство Кореи 19 января сообщило, что Пхеньян испытал подводную систему ядерного оружия "Хэиль-5-23" в ответ на учения США, Южной Кореи и Японии. Ранее КНДР уже испытывала аппараты типа "Хэиль". После одного из таких испытаний государственное радио "Голос Кореи" сообщило, что оружие может устроить "радиоактивное цунами" для уничтожения группировок кораблей и портов противника.