Байден добивается нормализации связей Израиля и Саудовской Аравии при решении по Палестине

Интернет-портал Axios уточнил, что президент США "планирует добиваться большой сделки на Ближнем Востоке после прекращения войны в Газе, надеясь, что она может быть достигнута перед выборами, несмотря на возражения Израиля"

ВАШИНГТОН, 21 января. /ТАСС/. Администрация президента США Джо Байдена намерена добиваться нормализации отношений между Израилем и Саудовской Аравией при условии согласия еврейского государства на независимость Палестины. Об этом сообщил интернет-портал Axios.

По словам его источников из числа американских должностных лиц, Байден "планирует добиваться большой сделки на Ближнем Востоке <...> после прекращения войны в Газе, надеясь, что она может быть достигнута перед выборами, несмотря на возражения Израиля". По сведениям портала, согласно этому плану, "Израиль получает нормализацию отношений с Саудовской Аравией в обмен на согласие на необратимый путь к государственности Палестины". Кроме того, власти Израиля не должны противодействовать тому, чтобы "Палестинская национальная администрация играла роль в Газе" после уменьшения там влияния радикального движения ХАМАС.

В публикации отмечается, что "израильтяне не готовы принять сделку в ближайшее время". Однако, по мнению источников портала, власти еврейского государства "могут со временем согласиться по мере усиления в последующие месяцы американского, международного и внутреннего давления". Как говорится в материале, должностные лица США "считают, что Газой должна управлять "обновленная Палестинская национальная администрация", а новый официальный израильско-саудовский альянс мог бы стабилизировать обстановку вокруг".

Как сообщил Axios 14 января, Байден и его помощники все больше недовольны тем, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отказывается следовать рекомендациям американской стороны по ситуации в секторе Газа.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября 2023 года. Радикальное движение назвало эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал наносить удары по сектору и отдельным районам Ливана и Сирии. Столкновения также происходят на Западном берегу реки Иордан.