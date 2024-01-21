Нетаньяху: Израиль не прекратит бои в Газе в обмен на освобождение заложников

По мнению израильского премьера, выдвинутые ХАМАС условия "подчеркивают простую истину: ничто не заменит победу"

ТЕЛЬ-АВИВ, 21 января. /ТАСС/. Израиль отвергает требования радикального палестинского движения ХАМАС о прекращении военной операции в секторе Газа в обмен на освобождение всех израильских заложников, удерживаемых в анклаве. Об этом заявил премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху.

"ХАМАС в обмен на освобождение наших похищенных требует окончания войны, вывода наших сил из Газы, освобождения всех убийц и насильников из "Нухбы" (спецподразделение палестинских радикалов - прим. ТАСС) и неприкосновенности для ХАМАС. Если мы согласимся с этим, гибель наших военных будет напрасной. Если мы согласимся с этим, мы не сможем гарантировать безопасность для наших граждан. Мы не можем безопасно вернуть домой похищенных, тогда как следующее 7 октября будет лишь вопросом времени. Я не могу согласиться с таким смертельным ударом для безопасности Израиля, и поэтому мы не согласимся на это", - заявил Нетаньяху, высказывания которого распространила пресс-служба главы правительства.

По мнению израильского премьера, выдвинутые ХАМАС условия "подчеркивают простую истину: ничто не заменит победу". "Только полная победа [Израиля в секторе Газа] обеспечит ликвидацию ХАМАС и возвращение всех наших похищенных", - уверен он. Нетаньяху напомнил, что Израиль уже вернул домой 110 заложников из более чем 240 человек, похищенных палестинскими радикалами 7 октября. "Мы стремимся вернуть их всех, это одна из целей войны, и военное давление [на ХАМАС] является необходимым условием для ее завершения", - указал он.

Нетаньяху добавил, что довел эту позицию до сведения президента США Джо Байдена во время состоявшегося 19 января телефонного разговора. "Я очень ценю поддержку Израиля со стороны США, и я также выразил это президенту, однако я твердо отстаиваю наши жизненно важные интересы. Я заявил президенту Байдену о нашей решимости выполнить все военные задачи и гарантировать, что сектор Газа больше не будет представлять угрозу для Израиля", - отметил глава правительства еврейского государства.