Родственники израильских заложников поставили палатки у дома Нетаньяху

Они требуют, чтобы премьер-министр еврейского государства пошел на сделку с ХАМАС с целью освобождения всех пленных, пишет The Times of Israel

ТЕЛЬ-АВИВ, 22 января. /ТАСС/. Родственники израильских заложников, удерживаемых в секторе Газа, установили в воскресенье вечером палатки перед домом премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Иерусалиме, потребовав немедленно договориться с радикальным палестинским движением ХАМАС об освобождении пленных. Об этом сообщила газета The Times of Israel.

По ее информации, установке палаток на улице Газа в Иерусалиме, где проживает Нетаньяху, предшествовал небольшой митинг, главным требованием которого было немедленное заключение соглашения с ХАМАС об освобождении заложников. Возле палаток установлены транспаранты с требованиями скорее добиться возвращения пленных домой. "Мы любим наших детей больше, чем ненавидим ХАМАС", - говорится на одном из плакатов.

Как заявили в организации "Форум семей заложников и пропавших без вести", протестующие намерены оставаться в палатках до тех пор, пока "премьер-министр не согласится на сделку о возвращении заложников".

За несколько часов до этого Нетаньяху выпустил видеообращение, в котором отверг требования ХАМАС прекратить военную операцию в секторе Газа и вывести оттуда израильские войска в обмен на освобождение всех заложников. Глава правительства подчеркнул, что боевые действия продолжатся "до полной победы", подразумевающей ликвидацию ХАМАС. Он заверил при этом, что освобождение всех заложников остается приоритетной задачей для властей Израиля.