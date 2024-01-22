Глава МИД ФРГ заявила о необходимости введения гуманитарных пауз в секторе Газа

Анналена Бербок сообщила, что это необходимо для освобождения заложников

БРЮССЕЛЬ, 22 января. /ТАСС/. Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок призвала власти Израиля вновь ввести в секторе Газа гуманитарные паузы для доставки туда необходимой помощи.

"Это то, что меня круглые сутки занимает в последние недели: мы срочно нуждаемся в гуманитарных паузах, чтобы смягчить ситуацию в Газе, чтобы облегчить невыносимые страдания, прежде всего, детей", - сказала она по прибытии на встречу глав МИД стран ЕС в Брюсселе. "В то же время нам нужны гуманитарные паузы в Газе, чтобы наконец освободить по-прежнему находящихся в руках [палестинского движения] ХАМАС заложников", - добавила Бербок.