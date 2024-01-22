В Испании заявили, что для мира на Ближнем Востоке нужно создать палестинское государство

Глава МИД Хосе Мануэль Альбарес вновь сообщил о предложении проведения ближневосточной мирной конференции.

БРЮССЕЛЬ, 22 января. /ТАСС/. Установление мира и безопасности на Ближнем Востоке предусматривает создание палестинского государства. Об этом заявил глава МИД Испании Хосе Мануэль Альбарес по прибытии на заседание министров иностранных дел 27 стран ЕС в Брюсселе.

"От имени Испании я попрошу постоянного прекращения огня, - отметил он. - Я также буду просить о неограниченном и беспрепятственном доступе для гуманитарной помощи в Газу". "Мир и безопасность всех народов Ближнего Востока, в том числе дружественного народа Израиля, предполагают создание палестинского государства", - отметил дипломат. Он вновь заявил о предложении проведения ближневосточной мирной конференции.