22 января, 08:56
Палестино-израильский конфликт

В Испании заявили, что для мира на Ближнем Востоке нужно создать палестинское государство

Глава МИД Хосе Мануэль Альбарес вновь сообщил о предложении проведения ближневосточной мирной конференции.

БРЮССЕЛЬ, 22 января. /ТАСС/. Установление мира и безопасности на Ближнем Востоке предусматривает создание палестинского государства. Об этом заявил глава МИД Испании Хосе Мануэль Альбарес по прибытии на заседание министров иностранных дел 27 стран ЕС в Брюсселе.

Читайте также
Десятки тысяч жертв, гуманитарная катастрофа и иск ЮАР. Последствия конфликта в Газе

"От имени Испании я попрошу постоянного прекращения огня, - отметил он. - Я также буду просить о неограниченном и беспрепятственном доступе для гуманитарной помощи в Газу". "Мир и безопасность всех народов Ближнего Востока, в том числе дружественного народа Израиля, предполагают создание палестинского государства", - отметил дипломат. Он вновь заявил о предложении проведения ближневосточной мирной конференции. 

Теги:
ИспанияПалестино-израильский конфликт