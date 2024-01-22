Бербок считает сосуществование Израиля и Палестины единственным решением конфликта

Министр иностранных дел ФРГ отметила, что "те, кто не хочет об этом и знать, до сих пор не инициировали никаких других альтернатив"

БРЮССЕЛЬ, 22 января. /ТАСС/. Единственным вариантом долгосрочного урегулирования конфликта между Израилем и палестинцами является решение проблемы на основе создания двух государств. Такое мнение высказала министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок по прибытии на встречу глав МИД стран ЕС в Брюсселе.

"Израиль сможет жить в безопасности только в том случае, если и палестинцы смогут жить в безопасности и достойно, а палестинцы смогут жить в безопасности, достойно и свободно, если Израиль будет в безопасности", - сказала Бербок. "Поэтому решение на основе создания двух государств является единственно возможным решением. Те, кто не хочет об этом и знать, до сих пор не инициировали никаких других альтернатив", - заявила она.

"Мы прилагаем все силы, чтобы добиться реализации решения на основе двух государств и вместе идти этим путем", - добавила глава МИД ФРГ.