Парламент Абхазии попросил проверить на пожаробезопасность все культурные объекты страны

Обращение приняли, в частности, в целях сохранения историко-культурных территорий, комплексов и ансамблей, сооружений и предметов, сообщила пресс-служба парламента

СУХУМ, 22 января. /ТАСС/. Парламент Абхазии после пожара в здании Центрального выставочного зала в Сухуме, где хранился фонд национальной картинной галереи, обратился к правительству Абхазии с рекомендацией проверить на соответствие требованиям охранной и пожарной безопасности все историко-культурные территории, комплексы и ансамбли, сооружения. Об этом сообщила пресс-служба парламента по итогам заседания, прошедшего в понедельник.

"Парламент обратился к Кабинету министров Республики Абхазия с рекомендацией о создании специальной комиссии на предмет проверки соответствия требованиям охранной и пожарной безопасности всех историко-культурных территорий, комплексов и ансамблей, сооружений, предметов. Обращение принято в целях сохранения историко-культурных территорий, комплексов и ансамблей, сооружений и предметов, а также предотвращения повреждения, разрушения, хищения, уничтожения и иных действий, наносящих ущерб культурному наследию, являющемуся достоянием народа Республики Абхазия и составляющему основу национального богатства", - говорится в сообщении.

Отмечается, что "в создании Абхазской картинной галереи участвовали многие известные художники республики, она была открыта в марте 1964 года, включала в себя более 4 тыс. работ, и в ней находились произведения первого профессионального абхазского художника А. К. Чачба-Шервашидзе".

Парламент считает, что "компетентные органы должны провести тщательное расследование случившегося и уделить особое внимание колоссальному ущербу, нанесенному пожаром историко-культурному наследию народа Республики Абхазия". "Считаем, что уровень государственной поддержки учреждений, деятельность которых связана с задачами сохранения истории и культуры Республики Абхазия, должен возрасти до полноценного обеспечения их материально-технической базы в соответствии с современными требованиями безопасности", - говорится в заявлении парламента Абхазии.

В ближайшее время в Сухум отправится команда министерства культуры России, в которую войдут представители Всероссийского художественного научно-реставрационного центра имени И. Э. Грабаря, Государственного научно-исследовательского института реставрации, Третьяковской галереи и Русского музея. Специалисты на месте проверят состояние картин и документов, которые удалось вынести из пожара, чтобы наметить план работ по реставрации. Как сообщил ТАСС директор картинной галереи Сурам Сакания, из 4 тыс. единиц сохранились лишь живописные картины из неосновного фонда, советского периода, скульптуры, керамические изделия, из золотого фонда - пара работ Варвары Бубновой.