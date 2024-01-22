Нетаньяху сообщил об отсутствии реального предложения от ХАМАС по освобождению заложников

При этом премьер-министр отметил, что существует израильская инициатива

ТЕЛЬ-АВИВ, 22 января. /ТАСС/. Реального предложения от радикального палестинского движения ХАМАС по освобождению удерживаемых в секторе Газа заложников нет, но существует израильская инициатива. Об этом в Иерусалиме заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на встрече с родственниками похищенных, сообщила канцелярия главы кабмина.

"Реального предложения [по освобождению заложников] от ХАМАС нет. Я говорю это настолько ясно, насколько могу, потому что существует много недостоверной информации", - распространила канцелярия высказывания премьера.

"Вместе с тем, есть наша (израильская - прим. ТАСС) инициатива, но я не буду вдаваться в подробности", - добавил Нетаньяху.