Гаглоев заявил о нарушении принципов мира и безопасности ВСУ против мирных жителей ДНР

Президент Южной Осетии от имени руководства и народа выразил соболезнования семьям и близким погибших в результате обстрела

ЦХИНВАЛ, 22 января. /ТАСС/. Президент Южной Осетии Алан Гаглоев направил телеграмму с соболезнованиями главе Донецкой Народной Республики (ДНР) Денису Пушилину в связи с обстрелом рынка в Донецке, в результате которого 27 человек погибли и 26 пострадали. По мнению Гаглоева, Вооруженные силы Украины (ВСУ) своими действиями против мирных жителей нарушают принципы мира и безопасности, которые должно защищать международное сообщество.

"Выражаю свои глубокие соболезнования в связи с ужасным актом обстрела рынка и гибелью мирных жителей. Нельзя найти оправдания подобным бесчеловечным действиям со стороны Вооруженных сил Украины. Насилие против мирных граждан, включая детей, нарушает принципы мира и безопасности, которые должны быть защищены международным сообществом", - говорится в телеграмме, опубликованном на сайте президента закавказской республики.

От имени руководства и народа Республики Южная Осетия Гаглоев также выразил соболезнования семьям и близким погибших в результате обстрела и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.