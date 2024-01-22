В ООН заявили об обеспокоенности применением кассетных боеприпасов в украинском конфликте

Эти вооружения давно надо было вывести из использования и оставить в истории, заявил заместитель высокого представителя по вопросам разоружения Адедеджи Эбо

ООН, 22 января. /ТАСС/. Поставка и применение кассетных боеприпасов в ходе украинского конфликта вызывают серьезное беспокойство ООН, их использование следует немедленно прекратить. Об этом заявил заместитель высокого представителя по вопросам разоружения Адедеджи Эбо, выступая на созванном Россией заседании Совета Безопасности ООН по Украине.

"Сообщения о поставках и использовании кассетных боеприпасов на протяжении конфликта крайне беспокоят. Генеральный секретарь [ООН Антониу Гутерриш] неоднократно призывал немедленно прекратить применять кассетные боеприпасы. Эти вооружения давно надо было вывести из использования и оставить в истории", - сказал он.

"Поставки военной помощи, передача вооружений и боеприпасов Вооруженным силам Украины продолжаются. Согласно имеющейся информации, эти поставки включали тяжелые вооружения, в том числе боевые танки, бронемашины, самолеты, вертолеты, крупнокалиберные артиллерийские системы, ракетные системы <...>. Любые поставки вооружений должны осуществляться согласно международному праву, в том числе в соответствии с резолюциями Совета Безопасности ООН", - добавил Эбо.