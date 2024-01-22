В Сербии осудили призыв послов ФРГ и Франции по введению санкций против РФ

По словам лидера "Движения социалистов" Александара Вулина, для того, чтобы послы выбрали правительство вместо сербов, им придется дождаться, пока страна станет их колонией, или хотя бы НАТО ее оккупирует

БЕЛГРАД, 22 января. /ТАСС/. Экс-глава Агентства безопасности и информации Сербии, лидер "Движения социалистов" Александар Вулин осудил совместную статью посла Германии в Сербии Анке Конрад и ее французского коллеги Пьера Кошара, в которой дипломаты призывают сербские власти присоединиться к санкциям против России. Об этом говорится в распространенном заявлении партии.

"Послы Германии и Франции заявили нам, что место Сербии в ЕС "зарезервировано". Единственная проблема заключается в том, что слово и посла, и целого ЕС стоит столько же, сколько их подпись на Брюссельском соглашении. Как соблюдается соглашение, так и их слово, лгали тогда, лгут и сейчас, но правдивы тогда, когда говорят, что хотят определить, кто будет у власти в Сербии, и не скрывают, что у них есть фавориты, - подчеркнул Вулин. - Все это красиво, но для того, чтобы послы выбрали правительство вместо сербов, им придется дождаться, пока мы станем их колонией, или хотя бы НАТО нас оккупирует. Еще по одному вопросу послы сказали правду, для них мерой всего является введение санкций против России. Если уж им не удалось бомбить Россию, то пусть подвергнутая бомбардировкам Сербия нападает на Россию, а взамен Сербии будет разрешено признать Косово".

Бывший руководитель сербской разведывательной службы также выразил мнение, согласно которому в ЕС есть чиновники, понимающие, что Сербия никогда не пойдет на введение санкций против РФ и признание независимости Косова. "Наверняка в этом Европейском союзе есть кто-то нормальный и знающий, что Сербия не предаст многовековое братство с Россией и не предаст себя, признав Косово и приняв его как прекрасную возможность оправдать бомбардировки НАТО", - указал он, добавив, что "эти нормальные люди, похоже, не могут получить возможность высказаться".

Ранее в сербском издании "Политика" был опубликован совместный материал посла Германии в Сербии Анке Конрад и посла Франции Пьера Кошара, в котором дипломаты призывают сербские власти определить вступление в ЕС как национальный приоритет и подтвердить свою приверженность европейской безопасности путем присоединения к санкционной политике, направленной против РФ.

Президент Сербии Александар Вучич неоднократно подчеркивал, что страна будет выстраивать самостоятельную политику, продолжать путь в ЕС и сохранять традиционно дружественные отношения с Россией и Китаем, несмотря на недовольство других. Он уточнял, что Белград не намерен вводить санкции против РФ или постоянно выступать с заявлениями против Москвы и Пекина, чтобы "кого-то удовлетворить".