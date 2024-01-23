Трамп заявил, что дважды сдал тест на умственные способности

Экс-президент США также призвал провести когнитивную проверку для всех, кто баллотируется на пост главы государства

НЬЮ-ЙОРК, 23 января. /ТАСС/. Бывший американский лидер Дональд Трамп заявил, что дважды прошел тест на умственные способности, так как считает, что президентом США должен стать умный человек.

"Я прошел два [когнитивных теста] <...>, я справился с этим. Я бы сказал, что я призвал бы провести когнитивный тест для всех, кто баллотируется на пост президента, потому что я считаю это хорошей идеей. Было бы здорово, если бы президентом стал умный человек", - сказал Трамп в интервью телеканалу Fox News.

Ранее претендент на пост президента США от Республиканской партии Никки Хейли также выступила за проведение обязательных тестов на уровень умственных способностей для возрастных политиков, претендующих на высшие государственные должности.

Действующий президент США Джо Байден, которому в ноябре 2023 года исполнилось 80 лет, нередко оказывается в неловких ситуациях и допускает в своих публичных выступлениях различные оговорки. Республиканцы используют это в межпартийной борьбе, чтобы поставить под сомнение умственные и физические способности главы государства продолжать руководить Соединенными Штатами.

23 января в штате Нью-Гэмпшир пройдут первичные выборы (праймериз) республиканцев. Хейли является главным конкурентом Трампа в борьбе за выдвижение кандидатом в президенты от Республиканской партии после выхода из предвыборной гонки бизнесмена Вивека Рамасвами, экс-губернаторов штатов Нью-Джерси и Арканзас Криса Кристи и Асы Хатчинсона, а также губернатора Флориды Рона Десантиса. Сразу после объявления о выходе из борьбы Рамасвами и Десантис заявили, что поддерживают Трампа. Хатчинсон поддержал Хейли.