Трамп назвал Путина очень влиятельным человеком, который любит свою страну

По мнению бывшего президента США эти качества выгодно отличают российского лидера от Джо Байдена, который "не способен на это"

НЬЮ-ЙОРК, 23 января. /ТАСС/. Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что российский и китайский лидеры Владимир Путин и Си Цзиньпин любят свои страны и хотят, чтобы они добились успехов.

"Он [президент США Джо Байден] ведет переговоры с Путиным и Си [Цзиньпином]. Нравится вам это или нет, они очень умные люди, очень влиятельные <...>, они любят свои страны и хотят, чтобы их страны преуспели. А у нас [президент Байден], который, по моему мнению, не способен на это", - сказал Трамп в интервью телеканалу Fox News.

Ранее Трамп заявил, что у него были хорошие отношения с Путиным и конфликта на Украине можно было избежать, если бы пост главы администрации США занимал он.

Трамп - наиболее вероятный кандидат от Республиканской партии на президентских выборах 2024 года. Ранее он неоднократно заявлял, что выдвижение обвинений в его адрес является попыткой вмешательства в выборы со стороны администрации Байдена, которого он считает "самым коррумпированным и некомпетентным в истории" президентом США.