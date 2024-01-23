Никки Хейли назвала Конгресс "домом престарелых"

Претендент на пост президента США от Республиканской партии также призвала провести тесты на умственные способности для всех политиков старше 75 лет

НЬЮ-ЙОРК, 23 января. /ТАСС/. Претендент на пост президента США от Республиканской партии Никки Хейли назвала Конгресс США "привилегированным домом престарелых". Такое мнение она выразила в понедельник, выступая перед сторонниками в штате Нью-Гэмпшир.

"Мы все знаем тех, кто старше 75 и может кругами бегать, но мы знаем и [президента США] Джо Байдена. Эти люди принимают решения относительно нашей нацбезопасности. Конгресс стал самым привилегированным домом престарелых в стране", - сказала она.

Хейли призвала провести тесты на умственные способности для всех политиков старше 75 лет.

Ранее бывший американский лидер Дональд Трамп заявил, что дважды прошел тест на умственные способности, так как считает, что президентом США должен стать умный человек.

Нынешний хозяин Белого дома Джо Байден, которому в ноябре прошлого года исполнился 81 год, нередко оказывается в неловких ситуациях и допускает в своих публичных выступлениях различные оговорки, которые в США шутливо именуют "байденизмы". Республиканцы используют это в межпартийной борьбе, чтобы поставить под сомнение умственные и физические способности главы государства продолжать руководить Соединенными Штатами.

23 января в штате Нью-Гэмпшир пройдут первичные выборы (праймериз) республиканцев. Хейли является главным конкурентом Трампа в борьбе за выдвижение кандидатом в президенты от Республиканской партии после выхода из предвыборной гонки бизнесмена Вивека Рамасвами, экс-губернаторов штатов Нью-Джерси и Арканзас Криса Кристи и Асы Хатчинсона, а также губернатора Флориды Рона Десантиса. Сразу после объявления о выходе из борьбы Рамасвами и Десантис заявили, что поддерживают Трампа. Хатчинсон поддержал Хейли.