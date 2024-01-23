Мадуро порекомендовал президенту Эквадора не обращаться за помощью к США

Лидер Венесуэлы в обращении к Даниэлю Нобоа подчеркнул, что Соединенные Штаты никогда не приносят мир и безопасность в страны, куда приходят

КАРАКАС, 23 января, /ТАСС/, Президент Венесуэлы Николас Мадуро не рекомендовал президенту Эквадора Даниэлю Нобоа обращаться за помощью к США для стабилизации положения в стране.

"Я с большим уважением говорю президенту Нобоа: <…> не открывайте двери своей страны дьяволу. Назовите мне, президент Нобоа, хотя бы одну страну, которой США помогли стабилизировать ситуацию", - заявил в понедельник венесуэльский лидер в авторской программе "С Мадуро плюс" телеканала Venezolana de Televisión.

"Куда приходят США, [там] воцаряется хаос, Южное командование ВС США <…> никогда не принесет настоящий мир и безопасность с соблюдением конституции Эквадора", - указал Мадуро, касаясь намерения Нобоа обратиться к США за помощью для борьбы с наркотрафиком и преступными группировками, которые всколыхнули волну насилия в южноамериканской стране. "Венесуэла со своей национальной доктриной, собственными силами без Управления по борьбе с распространением наркотиков США и военной миссии США, которую мы выдворили из Венесуэлы, построила мир и гарантирует безопасность без репрессий и с уважением к народу", - отметил президент.

"Существует две модели: латиноамериканская модель, которую мы можем построить, и модель зависимости и интервенции гринго, которые приходят, чтобы захватить богатства страны; туда, где Южное командование ВС США показывает свое лицо, приходит хаос <…> насилие и еще больше контрабанды наркотиков", - предупредил Мадуро президента Эквадора.