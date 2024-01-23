Президент Казахстана посетит Алма-Ату и проведет совещание о ситуации в городе

Глава государства также посетит отремонтированное после январских событий здание акимата

АСТАНА, 23 января. /ТАСС/. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 24-25 января посетит Алма-Ату, где во вторник зафиксировали землетрясение силой 5 баллов, и проведет совещание о ситуации в городе. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Берик Уали.

"Президент Касым-Жомарт Токаев совершит запланированную ранее командировку в Алматы 24-25 января. Глава государства посетит ряд объектов, в том числе отремонтированное после январских событий здание акимата (администрации - прим. ТАСС), где проведет совещание по ситуации в городе", - написал Уали на своей странице в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).