Трамп назвал Байдена угрозой демократии

Бывший президент США также упрекнул нынешнего лидера страны в некомпетентности

НЬЮ-ЙОРК, 23 января. /ТАСС/. Бывший президент США Дональд Трамп назвал нынешнего американского лидера Джо Байдена угрозой демократии.

"Джо Байден действительно представляет угрозу демократии <...>, он некомпетентен", - сказал Трамп, выступая перед сторонниками в штате Нью-Гэмпшир, где 23 января состоятся первые праймериз претендентов на участие в президентской гонке от Республиканской партии.

Ранее бывший президент США назвал Байдена худшим лидером в истории Соединенных Штатов.

Следующие выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года. 25 апреля 2023 года Байден заявил, что будет добиваться переизбрания на высший государственный пост. Трамп сообщил о вступлении в предвыборную гонку в ноябре 2022 года.