Новая Зеландия направит шестерых военных в штаб коалиции в Красном море

Ни один из направляемых сотрудников Минобороны не будет присутствовать на территории Йемена, заявил премьер Кристофер Лаксон

СИДНЕЙ, 23 января. /ТАСС/. Новая Зеландия командирует шесть своих военнослужащих на Ближний Восток для обеспечения безопасности в Красном море. Об этом сообщил премьер-министр Кристофер Лаксон.

"Эта миссия [Минобороны] в составе международной коалиции станет продолжением долгой истории участия Новой Зеландии в защите свободы судоходства как на Ближнем Востоке, так и в своем регионе. Контингент примет участие в мероприятиях по коллективной обороне судов на Ближнем Востоке в соответствии с международным правом и будет работать в оперативном штабе", - указал Лаксон, отметив, что ни один из направляемых на Ближний Восток сотрудников Минобороны "не будет присутствовать на территории Йемена".

Премьер пояснил, что основанием для этого решения стали "нападения хуситов (йеменское движение "Ансар Аллах" прим. ТАСС) на коммерческие суда и военные корабли, дестабилизирующие ситуацию в регионе". "Наш персонал хорошо обучен и готов работать бок о бок с иностранными коллегами в этой важной миссии <…> для устранения серьезной угрозы стабильности в ближневосточном регионе", - указала министр обороны Новой Зеландии Джудит Коллинз.

Военная миссия рассчитана на срок до 31 июля 2024 года.