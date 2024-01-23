Турецкий политик призвал депутатов "не предавать" страну одобрением заявки Швеции в НАТО

Как добавил Догу Перинчек, решение комиссии по международным вопросам необходимо отклонить

СТАМБУЛ, 23 января. /ТАСС/. Лидер турецкой партии "Ватан" Догу Перинчек призвал депутатов парламента не совершать предательство по отношению к нации и не одобрять ратификационный протокол о принятии Швеции в НАТО. Заявление политика накануне рассмотрения документа на генассамблее турецкого заксобрания опубликовала газета Aydınlık.

"Одобрение комиссией по международным вопросам заявки Швеции в НАТО и ее вынесение на генассамблею парламента является преступлением, направленным против будущего Турции. [Сказать] "да" НАТО - это предательство по отношению к Турции. Решение, принятое комиссией, необходимо отклонить", - заявил Перинчек. "Депутаты [парламента] не могут быть представителями НАТО, призываем их проголосовать против принятия Швеции в НАТО", - подчеркнул он. По сообщениям местных СМИ, обсуждение заявки Швеции и голосование по ней состоятся 23 января.

Комиссия по международным делам турецкого заксобрания одобрила протокол о принятии Швеции в НАТО 26 декабря 2023 года. Теперь голосование по этому вопросу должно состояться в рамках парламента в целом. Для его утверждения достаточно простого большинства принявших участие в голосовании депутатов 600-местного парламента. Решение парламента вступит в силу после подписания соответствующего указа президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Протоколы о вступлении Швеции в альянс к настоящему времени не ратифицировали только Венгрия и Турция. Эрдоган ранее отмечал, что увязывает вопрос одобрения заявки Швеции с принятием Конгрессом США решения о продаже Анкаре истребителей F-16. Турция несколько лет назад запросила у США 40 истребителей F-16 Block 70 и 80 комплектов модернизации Block 70 для имеющихся у нее самолетов. Как заявлял ранее госсекретарь США Энтони Блинкен, некоторые члены Конгресса призывают увязать такие поставки с шагами Анкары, необходимыми для принятия Швеции в НАТО.

Партия "Ватан", или "Родина" по-турецки, не представлена в парламенте. Ранее она неоднократно выступала с призывом о выходе Турции из НАТО, а также за то, чтобы не ратифицировать протокол о вступлении в альянс Швеции и отозвать запрос на закупку у США истребителей F-16.