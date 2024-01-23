США направят сотрудников ФБР и МВБ в Эквадор для помощи правоохранительным органам

Как сообщили в пресс-службе Белого дома, "на этой неделе США содействуют отправке более 20 тыс. бронежилетов, а также важнейшей техники для обеспечения безопасности и реагирования на чрезвычайные ситуации на сумму $1 млн"

ВАШИНГТОН, 23 января. /ТАСС/. Американские власти направят в Эквадор сотрудников Федерального бюро расследований (ФБР) и Министерства внутренней безопасности (МВБ) США для содействия правоохранительным органам этой страны в свете обострения ситуации в ней. Об этом говорится в заявлении, распространенном в понедельник пресс-службой Белого дома.

Как следует из документа, ФБР "в ближайшие дни увеличит численность своего персонала в стране" для содействия ее правоохранительным органам. МВБ направит своих специалистов в Эквадор для содействия в подготовке сотрудников полиции и прокуратуры и окажет им техническую помощь. Как сообщается в заявлении, "на этой неделе США содействуют отправке более 20 тыс. бронежилетов, а также важнейшей техники для обеспечения безопасности и реагирования на чрезвычайные ситуации на сумму $1 млн", включая машины скорой помощи.

Пресс-служба Белого дома уточнила, что в понедельник глава Южного командования ВС США Лора Ричардсон и специальный советник президента США по Северной и Южной Америке Крис Додд встретились с президентом Эквадора Даниэлем Нобоа, а во вторник намерены провести консультации с другими должностными лицами страны. Стороны обсуждают "пути углубления двустороннего сотрудничества", в том числе в правоохранительной сфере.

Госдепартамент 11 января заявил, что США будет содействовать проведению расследований в Эквадоре и "расширят обмен разведывательными данными" с властями страны.