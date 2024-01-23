Орбан пригласил Кристерссона в Венгрию на переговоры о вступлении Швеции в НАТО

Венгрия и Турция являются единственными странами альянса, парламенты которых до сих пор не ратифицировали шведскую заявку на присоединение

БУДАПЕШТ, 23 января. /ТАСС/. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан пригласил своего шведского коллегу Ульфа Кристерссона на переговоры по вопросу о вступлении его страны в НАТО. Венгрия и Турция - единственные страны Североатлантического альянса, парламенты которых до сих пор не ратифицировали шведскую заявку на присоединение.

"Сегодня я направил шведскому премьер-министру Ульфу Кристерссону письмо с приглашением посетить Венгрию с целью переговоров о вступлении Швеции в НАТО", - написал Орбан на своей странице в Х (ранее Twitter).

В понедельник министр иностранных дел и внешнеполитических связей Венгрии Петер Сийярто встретился с главой МИД Швеции Тобиасом Билльстрёмом в Брюсселе, где проходило совещание руководителей внешнеполитических ведомств стран Евросоюза. Главной темой двусторонней дискуссии было присоединение королевства к альянсу и позиция Венгрии по этому вопросу.

18 января глава канцелярии премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш заявил в беседе с журналистами, что Швеция не предпринимает необходимых шагов для вступления в НАТО и ведет себя таким образом, будто это ее совершенно не интересует. Он отметил, что в таких условиях венгерскому парламенту будет сложно ратифицировать соглашение о приеме королевства в альянс.

Венгерское правительство внесло в парламент законопроект о ратификации соглашения о вступлении Швеции в НАТО еще летом 2022 года, однако депутаты положили его под сукно из-за недружественных высказываний шведских политиков в адрес Венгрии. Документ прошел обсуждение в комитетах, но дата голосования по нему не определена. Формально он входит в программу весенней сессии, которая начнется в феврале.

Многое будет зависеть от позиции Турции, с которой Венгрия поддерживает контакты на эту тему. Анкара добивалась от Стокгольма более жестких мер в отношении курдских сепаратистов. 27 марта 2023 года венгерский парламент дал согласие на вступление Финляндии в НАТО, но отложил рассмотрение вопроса о Швеции. Две северные страны подали свои заявки в Североатлантический альянс 18 мая 2022 года, указав, что к такому шагу их подтолкнули события на Украине.