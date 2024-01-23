Глава МИД Британии заявил, что Лондон продолжит наносить удары по объектам хуситов

Удары США и Британии по позициям хуситов в Йемене

По словам Дэвида Кэмерона, совместные удары Великобритании и США способствуют снижению военного потенциала хуситов, действия которых ведут к "росту напряженности" в регионе

ЛОНДОН, 23 января. /ТАСС/. Великобритания продолжит наносить удары по объектам йеменского мятежного движения "Ансар Аллах", чтобы снизить военный потенциал хуситов. Об этом заявил глава МИД Соединенного Королевства Дэвид Кэмерон.

"Мы послали максимально ясный сигнал, что мы продолжим снижать их возможность осуществлять атаки", - сказал руководитель ведомства в эфире вещательной корпорации Би-би-си. По его словам, совместные удары Великобритании и США способствуют снижению военного потенциала хуситов, действия которых ведут к "росту напряженности" в регионе.

Кэмерон назвал атаки хуситов на гражданские суда "неприемлемыми и незаконными". Он добавил, что Лондон и Вашингтон работают над созданием коалиции, которая "поддержит предпринимаемые шаги". При этом Кэмерон отказался увязать действия хуситов с конфликтом в секторе Газа.

В ночь на 23 января Великобритания и США нанесли вторую официально подтвержденную совместную серию ударов по позициям "Ансар Аллах", основной целью которых стали подземные склады повстанцев и объекты, связанные с запуском ракет и воздушным наблюдением. Стороны отметили, что путем бомбардировок объектов хуситов намерены "восстановить стабильность в Красном море" и обеспечить свободу навигации в регионе.