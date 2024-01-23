Нетаньяху заявил, что Израиль будет сражаться до полной победы

Премьер-министр еврейского государства отметил, что Армия обороны Израиля начала расследование боестолкновения

ТЕЛЬ-АВИВ, 23 января. /ТАСС/. Израиль продолжит сражаться до полной победы в секторе Газа. С таким заявлением выступил премьер-министр Биньямин Нетаньяху после гибели более 20 военнослужащих в боях в палестинском анклаве 22 января.

"Вчера мы пережили один из самых тяжелых дней с начала войны. Во имя наших героев, во имя нашей жизни мы не прекратим сражаться до полной победы", - говорится в заявлении, распространенном канцелярией главы правительства.

Нетаньяху отметил, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала расследование боестолкновения. "Мы должны извлечь необходимые уроки и сделать все, чтобы сохранить жизнь наших бойцов", - добавил он.

23 января утром официальный представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари сообщил, что 21 военнослужащий погиб в ходе боев 22 января в центральной части сектора Газа.