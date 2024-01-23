В Эстонии заявили, что работа по передаче замороженных активов РФ займет еще до двух лет

Вице-канцлер МИД по юридическим и консульским вопросам Эрки Кодар сообщил, что система может подразумевать заключение соглашения между ЕС и Украиной или создание регистра при Совете Европы, который позволит собирать информацию о "причиненном Украине военном ущербе"

ВИЛЬНЮС, 23 января. /ТАСС/. Разработка законодательного механизма, который позволит ЕС передать Киеву замороженные активы России, может занять еще до двух лет. Об этом сообщил вице-канцлер МИД Эстонии по юридическим и консульским вопросам Эрки Кодар.

"Может потребоваться некоторое время, чтобы создать [необходимую для передачи активов законодательную] систему. Это может занять один или два года с точки зрения международных договоров", - приводит его слова портал национального гостелерадио ERR. Кодар пояснил, что подобная система может подразумевать заключение соглашения между ЕС и Украиной или создание регистра при Совете Европы, который позволит собирать информацию о "причиненном Украине военном ущербе".

По словам представителя эстонского МИД, западные страны прорабатывают варианты, которые позволили бы обойти проблемы, связанные с неприкосновенностью российских активов, защищенных иммунитетом. "Если одна страна наносит ущерб другой стране, нарушая международное право, то у пострадавшей страны возникает право нарушать определенные нормы и в отношении стороны, причинившей ущерб", - утверждает Кодар. Тот факт, что работа над передачей активов ведется уже полтора года, добавил Кодар, свидетельствует о том, что "это очень сложный юридический вопрос".

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что министры иностранных дел стран Евросоюза дали политическое согласие на введение налога на прибыль от замороженных российских активов.

В понедельник верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что страны - члены ЕС достигли политического соглашения приступить к последнему этапу работы над возможностью использовать замороженные активы России для Украины.

Bloomberg сообщило 12 декабря 2023 года, что Евросоюз разработал схему использования доходов от реинвестирования замороженных суверенных активов России, которые намерен затем направить Киеву. Согласно документу, Еврокомиссия планирует получить около 15 млрд евро до 2027 года в виде доходов от реинвестирования замороженных активов РФ. Самый большой объем таких активов - 191 млрд евро - заблокирован на международной площадке Euroclear в Бельгии, которая только за 9 месяцев 2023 года получила с них прибыль в размере 3 млрд евро. На саммите сообщества 14-15 декабря лидеры ЕС, вопреки ожиданиям, не утвердили предложенный ЕК план.