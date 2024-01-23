Босния и Герцеговина рассчитывает к марту определить даты переговоров о вступлении в ЕС

Глава Совета министров Боряна Кристо заявила, что путь в ЕС будет сложной процедурой

БЕЛГРАД, 23 января. /ТАСС/. Босния и Герцеговина (БиГ) осознает, что вступление в ЕС является сложной процедурой, но рассчитывает на назначение даты начала переговоров о евроинтеграции к предстоящему в марте заседанию Совета ЕС. Об этом заявила глава Совета министров БиГ Боряна Кристо в ходе совместной пресс-конференции с премьер-министрами Нидерландов и Хорватии Марком Рютте и Андреем Пленковичем, а также с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

"Я полна оптимизма и твердо верю, что в предстоящий период, а именно до заседания Совета ЕС в марте, мы должны получить точную дату начала переговоров [о вступлении], так как я уверена, что это будет являться результатом нашей работы и ответственного подхода, - сказала Кристо. - Я также уверена, что путь в ЕС непрост, но мы достигнем этой цели через диалог, нашу приверженность и решимость в достижении нашей самой важной внешнеполитической цели".

Сейчас ЕС насчитывает 27 стран. Статус кандидатов на вступление в сообщество имеют Албания, Босния и Герцеговина, Молдавия, Северная Македония, Сербия, Турция, Украина и Черногория.

Ранее Евросовет принял решение начать переговоры о вступлении в ЕС с Молдавией и Украиной, они могут начаться в марте 2024 года или позднее. Саммит также объявил о предоставлении Грузии статуса кандидата на вступление в сообщество и пообещал в марте вернуться к рассмотрению вопроса о начале переговоров о вступлении в ЕС Боснии и Герцеговины, если к этому моменту страна обеспечит полное соответствие всем критериям для приема.