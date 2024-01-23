Эксперт заявил, что Запад осуществил не более половины обещанных поставок оружия Украине

Причиной стала нехватка вооружения и низкий уровень производства, сообщил научный руководитель парижской Высшей школы социальных наук Жак Сапир

ПАРИЖ, 23 января. /ТАСС/. Западные страны смогли осуществить не более половины обещанных поставок оружия Украине из-за нехватки вооружения и низкого уровня производства. Об этом в беседе с корреспондентом ТАСС заявил научный руководитель парижской Высшей школы социальных наук Жак Сапир.

"Запасы оружия в странах Североатлантического альянса ограничены, что значительно осложняет снабжение Киева, - пояснил эксперт. - Фактические военные поставки составляют лишь 50%, а по некоторым данным даже 30%, от того, что было обещано Западом Киеву".

"Запад обещал украинским чиновникам многое. Но когда вы поставляете орудия, вы также должны поставлять снаряды. Однако производство снарядов остается на низком уровне. Кроме того, США одновременно должны поставлять боеприпасы в Израиль", - констатировал Сапир.

"Зная, что мы не можем дать украинским войскам всю военную технику, которую мы им обещали, и что эта техника, даже если она и будет поставлена, быстро придет в негодность, разве не было бы мудрее сказать Украине, что она должна вести переговоры? Но мы поступили с точностью до наоборот", - заключил эксперт.

Как сообщила 17 января газета L'Opinion, Франция занимает последнее место среди западных стран по поставкам оружия Украине. Согласно приведенным данным, Париж направил Киеву вооружений на €500 млн, в то время как занимающий первое место по военным поставкам Вашингтон потратил на них €43,9 млрд. В пятерку лидеров также входят Германия (€17,1 млрд), Великобритания (€6,6 млрд), Норвегия (€3,6 млрд) и Дания (€3,5 млрд). Натали Луазо, возглавляющая подкомиссию по безопасности и обороне Европарламента, констатировала "усталость от Украины, которая охватила и Францию".