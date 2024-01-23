Суд Эквадора заключил под стражу 67 обвиняемых в нападении на больницу

По данным прокуратуры республики, 68 человек захватили помещения больницы, чтобы освободить раненого члена банды

ГАВАНА, 23 января. /ТАСС/. Суд Эквадора принял решение о заключении под стражу 67 обвиняемых, которые совершили нападение на больницу "Ягуачи" в западной провинции страны Гуаяс. Об этом сообщила прокуратуры республики.

"Судья удовлетворил ходатайство прокуратуры об избрании меры пресечения 67 обвиняемым в виде заключения под стражу в тюрьме Гуаякиля (административный центр провинции Гуаяс - прим. ТАСС)", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

По данным ведомства, 68 человек захватили помещения больницы, чтобы освободить раненого члена банды, который впоследствии умер в медицинском учреждении. При задержании подозреваемых эквадорские силовики изъяли огнестрельное оружие и наркотики.

Ситуация в сфере безопасности в Эквадоре обострилась 7 января после побега из тюрьмы главаря банды "Лос-Чонерос" по прозвищу Фито. Вооруженные силы и полиция Эквадора задержали более 2 тыс. человек после начала беспорядков, вызванных бунтами в тюрьмах. Правоохранительные органы изъяли почти 500 единиц огнестрельного оружия, примерно столько же бомб и более 5 тонн наркотических веществ. 8 января президент республики Даниэль Нобоа объявил в стране чрезвычайное положение сроком на 60 дней и ввел комендантский час.