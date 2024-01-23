Кабмин Украины заявил о выделении более $256 млн для армии

Средства направят на закупку вооружения, техники, боеприпасов и средств защиты, рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Кабинет министров Украины принял решение о дополнительном выделении вооруженным силам страны 9,6 млрд гривен ($256 млн) из поступлений от военного налога. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Было принято решение, что еще 10% от военного НДФЛ (налога на доходы физических лиц - прим. ТАСС) будет направлено напрямую военным частям. Поэтому сегодня передаем силам обороны 9,6 млрд гривен военного НДФЛ на закупку вооружения, техники, боеприпасов, средств защиты", - написал он в своем Telegram-канале.

Шмыгаль уточнил, что в 2024 году за счет перераспределения средств из местных бюджетов в госбюджет, которое осуществили осенью 2023 года, власти получили дополнительно 51 млрд гривен ($1,36 млрд) на развитие военно-промышленного комплекса и 43 млрд гривен (более $1 млрд) на производство дронов.

16 января Шмыгаль сообщал, что правительство выделит 792 млн гривен ($21 млн по действовавшему на том момент курсу Нацбанка страны) из резервного фонда госбюджета на оборонную сферу.

В бюджете Украины на 2024 год заложен дефицит в размере 1,57 трлн гривен ($43,5 млрд). При этом, как сообщал депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), дефицит бюджета Минобороны на 2024 год только по статье "денежное довольствие" составляет 36%, или 430 млрд гривен ($11,3 млрд). Большую часть дефицита власти страны рассчитывают покрыть за счет помощи западных союзников.

Между тем в Конгрессе решение вопроса о помощи Украине затягивается. Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби сообщил ранее, что Соединенные Штаты прекратили поставки оружия и военной техники Украине в связи с отсутствием бюджетных средств на такие программы. Страны ЕС на саммите в декабре 2023 года также не смогли принять программу финансовой помощи Киеву в размере €50 млрд на четыре года, экстренный саммит ЕС для решения этого вопроса пройдет 1 февраля.