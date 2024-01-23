Трамп лидирует среди республиканцев в день праймериз в Нью-Гэмпшире

Экс-президент США на 22 процентных пункта опережает экс-постпреда при ООН Никки Хейли, свидетельствуют результаты опроса общественного мнения

НЬЮ-ЙОРК, 23 января. /ТАСС/. Бывший президент США Дональд Трамп, вновь претендующий на высший государственный пост, на 22 процентных пункта опережает экс-постпреда при ООН Никки Хейли по уровню поддержки среди избирателей в штате Нью-Гэмпшир, где проходят первичные выборы (праймериз) республиканцев. Об этом свидетельствуют результаты опроса общественного мнения, проведенного совместно газетой The Boston Globe, телекомпанией NBC и Саффолкским университетом.

Как следует из данных, опубликованных NBC, за Трампа готовы проголосовать 60% респондентов. 38% опрошенных собираются отдать свой голос Хейли. 1% участников опроса еще не определился, 1% отказался отвечать на вопросы.

Погрешность результатов опроса составляет 4,4 п. п. Исследование проводилось 21-22 января. В нем приняли участие около 500 республиканцев, которые планируют принять участие в голосовании.

После выхода из предвыборной гонки бизнесмена Вивека Рамасвами, экс-губернаторов штатов Нью-Джерси и Арканзас Криса Кристи и Асы Хатчинсона, а также губернатора Флориды Рона Десантиса главным соперником Трампа в борьбе за выдвижение кандидатом в президенты от Республиканской партии осталась Хейли. Рамасвами и Десантис заявили, что поддерживают Трампа, Хатчинсон поддержал Хейли.

25 апреля 2023 года президент США Джо Байден, представляющий Демократическую партию, заявил, что будет добиваться переизбрания на высший государственный пост.