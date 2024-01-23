Welt: в Киеве обеспокоены, что средства ПВО могут закончиться

Поступали сообщения о том, что такие ракеты уже отсутствуют для систем Patriot, заявил репортер телеканала Пауль Ронцхаймер

БЕРЛИН, 23 января. /ТАСС/. Репортер телеканала Die Welt Пауль Ронцхаймер сообщил об обеспокоенности представителей Киева в связи с тем, что у них могут закончиться средства ПВО. Об этом он заявил в эфире из Киева.

"Здесь, в столице [Украины], очень обеспокоены тем, что в конечном итоге может оказаться слишком мало зенитных ракет, - заявил он. - Поступали сообщения о том, что, к примеру, такие ракеты уже отсутствуют для систем Patriot". По его словам, это "имеет прямую связь с ситуацией" в Сенате Конгресса, где все еще не могут достичь договоренностей по вопросам относительно ужесточения контроля на южной американской границе и выделения помощи Украине.

Каких-либо подробностей он не привел.

Вашингтонская администрация направила почти четыре месяца назад в Конгресс запрос на дополнительные бюджетные ассигнования в 2024 финансовом году, начавшемся в США 1 октября, прежде всего для оказания помощи Израилю и Украине, а также для противодействия Китаю и России в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В общей сложности на эти цели исполнительная ветвь власти США во главе с президентом Джо Байденом хотела бы получить около $106 млрд. Дальнейшая судьба запроса и альтернативных законопроектов остается неясной.