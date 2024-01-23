Посольство РФ раскритиковало МИД Франции из-за русофобских заявлений

В диппредставительстве обратили внимание на отсутствие реакции Парижа на удар ВСУ по рынку в Донецке

ПАРИЖ, 23 января. /ТАСС/. Посольство России во Франции раскритиковало очередное заявление МИД Франции с осуждением ударов ВС РФ по территориям под контролем Киева, обратив внимание на отсутствие реакции Парижа на удар Вооруженных сил Украины по рынку в Донецке, в результате которого погибли мирные жители.

"МИД Франции продолжает штамповать русофобские заявления в поддержку киевского режима, игнорируя при этом варварский массированный удар украинских сил по рынку в Донецке, повлекший гибель 27 человек, в том числе детей. Вновь подчеркиваем, что в отличие от боевиков ВСУ российские войска не обстреливают ни гражданские объекты, ни мирных жителей, а уничтожают военную инфраструктуру противника", - отметили в посольстве.

Во вторник МИД Франции в опубликованном заявлении осудил массированные ракетные удары России по Украине. В заявлении не содержится осуждения удара ВСУ по рынку в центре Донецка 21 января, из-за которого погибли 27 человек, однако содержится обещание поставить Киеву ракеты большой дальности SCALP и "сотни управляемых бомб AASM".