Глава Мюнхенской конференции считает, что ФРГ должна поставить Украине ракеты Taurus

Кристоф Хойсген отметил, что "не понимает медлительность" канцлера Олафа Шольца в этом вопросе

БЕРЛИН, 23 января. /ТАСС/. Глава Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген считает, что поставка Украине дальнобойных ракет Taurus может способствовать улаживанию конфликта. Такое мнение он выразил в интервью газете Handelsblatt.

По утверждению Хойсгена, "если бы Украина могла применить ракеты Taurus для уничтожения таких целей, как <...> Крымский мост, по которому проходит большое количество грузов, и других стратегически важных для России целей на оккупированной территории Украины", тогда, возможно, изменился бы ход мыслей руководства РФ и "мир, наконец, стал бы ближе".

"Сожалею, что Германия, например, очень поздно поставила танки Leopard и до сих пор не поставила Taurus", - добавил глава Мюнхенской конференции по безопасности. Он сказал, что "не понимает медлительность" канцлера ФРГ Олафа Шольца в этом вопросе.

Одновременно Хойсген выразил надежду, что в итоге "может быть достигнуто прекращение огня и принято политическое решение, приемлемое для Украины".

17 января Бундестаг большинством голосов отклонил резолюцию консервативной фракции Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) об отправке на Украину дальнобойных крылатых ракет Taurus, с помощью которых можно наносить удары по целям на территории РФ. Против таких поставок проголосовали 485 парламентариев, за - 178 (из них 176 - члены фракции ХДС/ ХСС), 3 воздержались. При этом против отправки Taurus высказались многие члены фракций "Союз-90"/"зеленые" и Свободной демократической партии (СвДП), которые сами неоднократно выступали в поддержку их передачи Киеву. В их числе главы парламентских комитетов по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман (СвДП) и по европейским делам Антон Хофрайтер ("Союз-90"/"зеленые"), эксперт по вопросам политики безопасности фракции "Союз-90"/"зеленые" Сара Нанни.

Киев давно просит Берлин передать ракеты Taurus, но Шольц до сих пор сдержанно реагировал на призывы украинской стороны и в октябре прошлого года принял решение пока не делать этого. Он неоднократно говорил, что все поставки оружия согласовываются с партнерами, в том числе за океаном, и отмечал, что приоритетом ФРГ по-прежнему является обеспечение Украины средствами противовоздушной обороны и артиллерийскими боеприпасами. 10 лет назад для Бундесвера было закуплено около 600 Taurus. Эти ракеты считаются аналогом британских Storm Shadow, которые уже поставлены Украине. Однако дальность германско-шведских ракет немного больше - до 500 км.