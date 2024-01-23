Белый дом рассчитывает, что Конгресс рассмотрит запрос на помощь Украине в нынешнем виде

Координатор по стратегическим коммуникациям в СНБ Джон Кирби подчеркнул, что направленный президентом Джо Байденом в октябре 2023 года запрос был тщательно подготовлен и оформлен

ВАШИНГТОН, 23 января. /ТАСС/. Администрация президента США Джо Байдена рассчитывает, что Конгресс рассмотрит запрос на дополнительное финансирование для оказания помощи Украине в его нынешнем виде. Об этом заявил на регулярном брифинге координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

Отвечая на вопрос о возможности сокращения запрашиваемой суммы, он подчеркнул, что направленный Байденом в октябре 2023 года запрос был "тщательно подготовлен и оформлен". "Он был направлен по итогам консультаций с нашими украинскими партнерами на предмет того, что, по их мнению, им понадобится в первые месяцы этого года", - сказал Кирби.

"Мы считаем, что это адекватный запрос, и мы хотим рассмотреть именно этот запрос", - отметил он.

Вашингтонская администрация направила почти четыре месяца назад в Конгресс запрос на дополнительные бюджетные ассигнования в 2024 финансовом году, начавшемся в США 1 октября, прежде всего для оказания помощи Израилю и Украине, а также для противодействия Китаю и России в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В общей сложности на эти цели исполнительная ветвь власти США во главе с Байденом хотела бы получить около $106 млрд.

Дальнейшая судьба запроса и альтернативных законопроектов остается неясной. Республиканцы в Палате представителей и Сенате Конгресса высказывались в последние месяцы против продолжения оказания Киеву финансовой помощи. Спикер Палаты представителей республиканец Майк Джонсон несколько раз предупреждал о намерении увязать оказание дальнейшей поддержки Украине с ужесточением контроля над южной границе США. В аналогичном ключе высказывался и лидер республиканского меньшинства в Сенате Митч Макконнелл. Дебаты между правящей Демократической и оппозиционной Республиканской партией по этим вопросам продолжаются.