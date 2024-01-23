23 января, 20:24
Военная операция на Украине

США заявили о желании работать с Турцией над тем, чтобы открыть черноморские проливы

Помощник министра обороны Соединенных Штатов по делам международной безопасности Селест Уолландер отметила, что подлинным ключом к началу возвращения к коммерческому судоходству станет прекращениеспециальной военной операции на Украине

ВАШИНГТОН, 23 января. /ТАСС/. Соединенные Штаты стремятся работать с Турцией над тем, чтобы постепенно уйти в нынешней ситуации вокруг Украины от применения Конвенции Монтрё и вновь открыть черноморские проливы. Об этом сообщила помощник министра обороны США по делам международной безопасности Селест Уолландер.

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"Мы хотим работать с прибрежными странами Черного моря, включая Турцию, над условиями, позволяющими уйти от состояния конфликта, в рамках которого Турция как попечитель Конвенции Монтрё воспользовалась положениями этой конвенции", - сказала представитель Пентагона, не приведя никаких деталей таких дискуссий между Вашингтоном и Анкарой. Как она утверждала, США добиваются того, чтобы, "по сути, вновь полностью открыть Черное море для коммерческого судоходства".

"Однако подлинным ключом к началу возвращения к коммерческому судоходству <...> станет прекращение Россией" специальной военной операции на Украине, считает Уолландер. Она выступила на специальном брифинге для журналистов по итогам очередного заседания созданной Западом контактной группы по координации поставок Киеву оружия и военной техники.

Турция неоднократно заявляла, что неукоснительно соблюдает Конвенцию Монтрё, подписанную в 1936 году, и на основе ее 19-й статьи с началом СВО закрыла зону проливов (Босфор и Дарданеллы) для прохода военных кораблей стран - участниц конфликта и неприбрежных стран, чтобы не допустить дальнейшего роста напряженности в бассейне Черного моря. В Анкаре также подчеркивают, что продолжают прилагать усилия по соблюдению принципа "региональной ответственности" в Черном море, чтобы не нарушать сложившиеся в нем балансы. Кроме того, Турция уведомила своих союзников по НАТО, что "пока будет продолжаться война, она не даст разрешения на проход военных кораблей в Черное море через турецкие проливы". 

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