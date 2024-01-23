В Пентагоне утверждают, что США стремятся к деэскалации на Ближнем Востоке

Пресс-секретарь ведомства Патрик Райдер заявил, что Вашингтон тесно сотрудничает с союзниками, чтобы уменьшить напряженность в регионе

ВАШИНГТОН, 23 января. /ТАСС/. Соединенные Штаты не ведут войну на Ближнем Востоке, а, напротив, стремятся к снижению напряженности. С таким утверждением выступил на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.

"Мы не воюем на Ближнем Востоке", - сказал он, комментируя удары США по объектам йеменского движения мятежников-хуситов "Ансар Аллах". По словам Райдера, Вашингтон, напротив, "тесно сотрудничает с союзниками и партнерами, чтобы снизить эскалацию и уменьшить напряженность [на Ближнем Востоке]".

"Наша цель здесь - не эскалация или вступление в конфликт с хуситами. Наша цель - предотвратить эти продолжающиеся нападения [мятежников] на международное сообщество и международное судоходство в Красном море", - изложил он свою версию развития событий.