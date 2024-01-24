Постпред Израиля при ООН назвал условие прекращения войны в Газе

Гилад Эрдан отметил, что это произойдет, если ХАМАС отпустит всех заложников

ООН, 24 января. /ТАСС/. Израильская военная операция в секторе Газа прекратится, если радикальное палестинское движение ХАМАС немедленно освободит всех удерживаемых в анклаве заложников. Об этом заявил постоянный представитель Израиля при ООН Гилад Эрдан на открытых дебатах в Совете Безопасности всемирной организации по Ближнему Востоку.

Он отверг возможность прекращения огня в Газе, выразив мнение, что остановка боевых действий будет выгодна лишь радикалам из ХАМАС, которые, по его словам, намерены вновь атаковать израильтян. "При этом шокирует, что многие здесь, в Совете Безопасности, выступают за постоянное прекращение огня, при этом не задумываясь о последствиях. Что, как вы думаете произойдет, если все же будет прекращение огня? Я скажу вам, что произойдет: ХАМАС останется у власти, они перегруппируются и перевооружатся, и скоро израильтяне столкнутся с новой попыткой Холокоста", - полагает дипломат.

Дипломат сообщил участникам заседания о том, что нереально, по его мнению, одновременно призывать к перемирию и допускать возможность сохранения власти ХАМАС в секторе Газа. Это, по словам Эрдана, не приведет к урегулированию конфликта, поскольку "ХАМАС стремится уничтожить Израиль". "Но, дорогие друзья, есть формула, которая поможет прекратить кровопролитие, и если совет объединится вокруг нее, она материализуется: если ХАМАС выдаст тех, кто несет ответственность за [атаку на Израиль] 7 октября, и если ХАМАС отпустит всех заложников, эта война закончится немедленно", - сказал он.

При этом дипломат добавил, что Израиль не начинал этот вооруженный конфликт, но намерен себя защищать до конца. "Израиль не выбирал эту войну, но мы будем защищать наше будущее так же, как любой из вас защищал бы будущее своей страны", - указал он.