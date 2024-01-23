Глава МИД Палестины призвал провести мирный форум по ближневосточной проблеме

Рияд аль-Малики также заявил о необходимости признания мировым сообществом анклава полноправным государством-членом ООН

ООН, 23 января. /ТАСС/. Глава палестинского МИД Рияд аль-Малики, выступая на открытых дебатах в Совете Безопасности ООН, призвал к проведению международной мирной конференции по ближневосточной проблеме, а также к признанию мировым сообществом Палестины в качестве полноправного государства-члена.

"Настало время для того, чтобы международное право и резолюции ООН полностью соблюдались, необходимо наказывать за их нарушение. Настало время для привлечения виновных к ответственности. <...> Настало время для того, чтобы созвать международную мирную конференцию с четкой целью - поддержать международное право и выполнить резолюции ООН за счет решительных действий всех государств и организаций <...>. Настало время для того, чтобы признать вступление Палестины в ООН <...>", - подчеркнул министр.

В ноябре 2012 года Палестине был предоставлен статус государства-наблюдателя, не являющегося членом ООН.