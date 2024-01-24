В ходе обострения палестино-израильского конфликта погибли 153 сотрудника ООН

Генеральный секретарь организации Антониу Гутерриш подчеркнул, что его коллеги обеспечивают население анклава медицинскими услугами и товарам

ООН, 24 января. /ТАСС/. Более 150 сотрудников ООН погибли в результате ударов Израиля по сектору Газа. Об этом сообщил генеральный секретарь всемирной организации Антониу Гутерриш на открытых дебатах в Совете Безопасности ООН.

"153 наших коллеги погибли", - сказал он. Гутерриш добавил, что сотрудники ООН в том числе обеспечивают палестинское население медицинскими услугами и товарами, поддерживают работу "небольшого числа пока еще функционирующих пекарен", доставляют продукты питания в убежища.

Он также призвал все стороны конфликта сотрудничать со старшим координатором ООН по вопросам реконструкции и гуманитарным вопросам, касающимся сектора Газа, Сигрид Каг. Назначение координатора по Газе является одним из требований резолюции Совета Безопасности ООН 2720, принятой в декабре 2023 года. Каг приступила к своим обязанностям 8 января.