МИД Британии заявил о недопустимости принудительного перемещение палестинцев из Газы

Замглавы внешнеполитического ведомства Соединенного Королевства Тарик Ахмад отметил, что условием для достижения мира будет создание палестинского правительства в анклаве и на Западном берегу Иордана

ООН, 24 января. /ТАСС/. Недопустимость принудительного перемещения палестинцев из сектора Газа должна быть прописана в международном соглашении об урегулировании ситуации в регионе. Об этом заявил заместитель главы МИД Соединенного Королевства Тарик Ахмад, курирующий в британском ведомстве отношения с государствами Ближнего Востока, Южной Азии, Северной Африки, Содружества наций и ООН.

"Необходимо совместно работать над достижением прочного перемирия", - сказал он во время выступления на открытых дебатах в Совете Безопасности ООН по Ближнему Востоку. "Для этого в [палестинском радикальном движении] ХАМАС должны будут согласиться освободить всех заложников. ХАМАС больше не будет управлять сектором Газа и не будет создавать угрозы терактов в Израиле. Нам также необходимо соглашение о возвращении в сектор Газа Палестинской национальной администрации, а также о совершенной недопустимости принудительного перемещения палестинцев из сектора Газа в какой-либо форме", - добавил Ахмад.

Он также отметил, что условиями для достижения мира будет создание палестинского правительства в секторе Газа и на Западном берегу реки Иордан, разработка "конкретного плана возрождения Палестинской национальной администрации и оказания ей поддержки", а также плана восстановления сектора Газа.

"Что важнее всего, должен быть также определен политический горизонт достижения решения на основе двух государств", - подчеркнул Ахмад. "Достижение мира остается единственным способом раз и навсегда положить конец трагическим событиям и страданиям, которые обрушились на израильтян и палестинцев", - добавил он.