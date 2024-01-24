Турция призвала Израиль к политическому урегулированию на Ближнем Востоке

Министр иностранных дел республики Хакан Фидан отметил, что еврейское государство совершает серьезные военные преступления в секторе Газа

ООН, 24 января. /ТАСС/. Турция призывает Израиль и его сторонников стремиться к политическому урегулированию ситуации в Ближневосточном регионе. Об этом заявил турецкий министр иностранных дел Хакан Фидан на открытых дебатах в Совете Безопасности ООН по ситуации на Ближнем Востоке.

"Израиль совершает серьезные военные преступления в секторе Газа, виновные должны быть привлечены к ответственности, чтобы восстановить доверие к международному праву. Обеспокоены сообщениями о том, что израильские военные преступления в секторе Газа могут быть равноценны геноциду, - подчеркнул он. - Настоятельно призываю Израиль и его сторонников стремиться к политическому урегулированию, пока у нас есть такая возможность".

По словам Фидана, "Турция предлагает поддержать призыв Анкары к созданию механизма гарантий для обеспечения мониторинга мира между израильтянами и палестинцами".

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган неоднократно говорил, что Анкара будет делать все возможное, чтобы Международный уголовный суд наказал Израиль за геноцид в секторе Газа.