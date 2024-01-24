Постпред Израиля заявил в СБ ООН, что РФ осознает якобы исходящую от Ирана угрозу

Гилад Эрдан, выступая на дебатах в Совбезе всемирной организации по Ближнему Востоку, также заявил, что иранское вооружение применяется российскими военными в зоне боевых действий на Украине

ООН, 24 января. /ТАСС/. Постоянный представитель Израиля при ООН Гилад Эрдан выступил с утверждением, что Россия, сотрудничая с Ираном, "осознает угрозу" для всего мира, якобы исходящую от исламской республики. Он участвовал в открытых дебатах в Совете Безопасности всемирной организации по Ближнему Востоку.

Дипломат выразил мнение, что Иран является "раковой опухолью" для Ближнего Востока. С его точки зрения, республика дестабилизирует ситуацию не только в регионе, но и во всем мире - от Марокко до Албании. Эрдан отдельно упомянул отношения Москвы и Тегерана, заявив, что иранское вооружение якобы применяется в зоне боевых действий на Украине.

"Террор Ирана дотянется до каждого из вас. Мы все знаем это, даже Россия, которая сотрудничает с Ираном", - утверждал он, обращаясь к участникам заседания Совбеза.

После выступления израильский постпред заострил внимание на этом пассаже, разместив на своей странице в X фрагмент видеозаписи со своими словами о российско-иранских отношениях. Публикацию он сопроводил комментарием, повторив свою версию, согласно которой Россия не может критиковать Израиль, "когда все знают, что она сотрудничает с Ираном, государством - спонсором терроризма номер один, и использует иранские беспилотники" на Украине.

Ранее во вторник глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью американскому телеканалу CBS назвал ложью утверждения США в ООН о том, что Россия применяет в ходе конфликта беспилотники из Ирана. При этом, как указал министр, российская сторона предпочитает оперировать фактами, а они указывают на то, "что американские, британские и европейские вооружения на ежедневной основе поставляются на Украину".