Представитель крупнейшей партии Швейцарии назвал санкции против РФ стратегической ошибкой

Александр Шевалье заявил, что ограничения должны были "наказать" Россию, однако в результате пострадали европейские народы

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Вице-президент женевского отделения Швейцарской народной партии, крупнейшей в стране, Александр Шевалье назвал финансовые санкции против России стратегической ошибкой.

"Мы, считайте, сейчас рвем свой нейтралитет на куски: наша партия считает, что нам никогда не нужно было применять финансовые санкции "под ключ" [в полном объеме]. До конфликта на Украине Швейцария никогда этого не делала. И теперь для нас это стратегическая ошибка. Я думаю, со временем люди осознают ее", - сказал он в интервью газете "Известия".

"Что касается [содержания] самих санкций, это вызывает у меня улыбку. Мы предельно ясно осознавали, что эти санкции будут огромным ударом по ногам тех, кто их ввел. Мы хотели этими ограничениями наказать Россию, но в конечном итоге наказали европейцев и сами европейские народы", - добавил Шевалье.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров провел на полях ООН встречу с главой МИД Швейцарии Иньяцио Кассисом. Глава МИД РФ отметил, что Москва учитывает поддержку Берном Украины и недружественную политику при выстраивании линии отношений. В свою очередь Кассис ранее заявлял, что Россия должна быть включена в процесс мирного урегулирования на Украине.