США заявили, что мир на Ближнем Востоке возможен только через двухгосударственное решение

Заместитель госсекретаря Соединенных Штатов по гражданской безопасности, демократии и правам человека Узра Зея отметила, что Вашингтон продолжает предпринимать попытки обеспечить нормализацию между Израилем и арабским миром, невзирая на кризис в Газе

ООН, 24 января. /ТАСС/. Американская администрация продолжает настаивать на том, что мирное урегулирование палестино-израильского конфликта возможно только благодаря двухгосударственному решению. Это подтвердила заместитель госсекретаря США по гражданской безопасности, демократии и правам человека Узра Зея, выступая во вторник на открытых дебатах в Совете Безопасности ООН, посвященных ситуации на Ближнем Востоке.

"Понимаю, что вообразить такое в этот сложный момент может быть непросто. Но твердое мнение президента [США Джо] Байдена заключается в том, что единственный путь к прочному миру, единственный гарант безопасного и демократического Израиля, единственный гарант воплощения в жизнь законного желания палестинцев жить в собственном государстве, единственный путь к тому, чтобы раз и навсегда покончить с насилием, - это существование двух государств при гарантированной безопасности Израиля", - сказала заместитель главы внешнеполитического ведомства. "Израильский и палестинский народы и их лидеры должны принять трудные решения", - отметила Зея.

В связи с этим она заявила, что Вашингтон продолжает предпринимать попытки обеспечить нормализацию между Израилем и арабским миром, невзирая на кризис в секторе Газа. "Ключевым компонентом дипломатии США в связи с кризисом в Газе является выработка пути как к [полноценному] палестинскому государству, так и нормализации и интеграции между Израилем и другими странами региона, часть которых сегодня участвует вместе с нами в этих открытых дебатах", - подчеркнула дипломат.

"Госсекретарь [США Энтони] Блинкен недавно услышал от стран региона готовность участвовать в восстановлении Газы, если есть путь к [полноценному] палестинскому государству, более сильная, реформированная и обновленная Палестинская национальная администрация, способная более эффективно работать на благо собственного народа. И частью уравнения должны быть как Западный берег [реки Иордан], так и Газа", - добавила Зея.