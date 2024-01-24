В Эквадоре отменили комендантский час на большей части территории страны

В частности, президент республики Даниэль Нобоа снял ограничения в 160 кантонах из 221

ГАВАНА, 24 января. /ТАСС/. Президент Эквадора Даниэль Нобоа принял решение отменить действие комендантского часа, введенного ранее для борьбы с преступностью, на территории 160 кантонов из 221.

"Я только что подписал указ о том, чтобы сделать режим комендантского часа более мягким по всей стране. В 160 кантонах страны из 221 ограничения сняты", - написал глава государства на своей странице в X во вторник.

По данным администрации Нобоа, действие комендантского часа сохранится в крупных городах, таких как Кито и Гуаякиль.