Иран заявил, что СБ ООН не выполняет свои функции из-за поддержки Израиля со стороны США

Министр иностранных дел республики Хосейн Амир Абдоллахиян отметил, действия Соединенных Штатов привели к расширению конфликта в ближневосточном регионе

ООН, 24 января. /ТАСС/. Совет Безопасности ООН не может выполнить свои гуманитарные и политические функции из-за позиции США в палестино-израильском конфликте. Об этом заявил министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян, выступая на открытых дебатах в Совете Безопасности ООН по Ближнему Востоку.

"Соединенные Штаты, поддерживая израильский режим и его преступления, сделали так, что этот орган (СБ ООН - прим. ТАСС) не может выполнить свои функции и обязательства, положив конец геноциду и добившись прекращения огня в секторе Газа", - сказал министр.

По его словам, действия США, направленные на поддержку Израиля, привели к расширению конфликта в ближневосточном регионе. Абдоллахиян, в частности, подчеркнул, что обострение ситуации в Красном море, связанное с атаками йеменского мятежного движения хуситов "Ансар Аллах" на коммерческие суда, является прямым следствием войны в секторе Газа.

"США неоднократно выражали обеспокоенность ростом напряженности в регионе, но при этом продолжают всеобъемлющую поддержку израильского режима, нарушают суверенитет Йемена и расширяют масштабы конфликта. <...> Вместо того, чтобы призывать других к проявлению сдержанности, США должны заставить израильский режим прекратить войну", - резюмировал он.