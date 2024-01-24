Индонезия призвала привлечь Израиль к ответу за "злодеяния" в Газе

Глава индонезийского МИД Ретно Марсуди отметила, что ее страна будет использовать все возможные каналы, чтобы поддержать Палестину

ООН, 24 января. /ТАСС/. Глава МИД Индонезии Ретно Марсуди призвала немедленно остановить все поставки оружия Израилю и привлечь его к ответу за действия в Газе. С соответствующим заявлением она выступила на открытых дебатах Совета Безопасности ООН по ситуации на Ближнем Востоке.

"Необходимо остановить все поставки любого оружия в Израиле, поскольку оно может быть использовано для убийства невинного гражданского населения. Кроме того, Израиль должен быть привлечен к ответственности за свои действия, за злодеяния в Газе, поскольку ни одна нация не стоит выше закона", - подчеркнула Марсуди.

По словам министра, в феврале Индонезия намерена "представить устное заявление в отношении происходящего в секторе Газа в международный суд, чтобы получить его консультативное заключение в соответствии с мандатом Генеральной Ассамблеи ООН". "Индонезия будет использовать все возможные каналы, чтобы поддержать Палестину <…> и добиться правосудия для этого государства", - добавила она.