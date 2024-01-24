Лига арабских государств заявила, что действия Израиля в Газе можно приравнять к геноциду

Постоянный наблюдатель ЛАГ при ООН Магид Абдельазиз подчеркнул, что гуманитарные последствия операции еврейского государства в анклаве катастрофические

ООН, 24 января. /ТАСС/. Действия Израиля, которые более 100 дней совершаются в секторе Газа против палестинского народа, могут быть приравнены к апартеиду и геноциду. С таким заявлением выступил постоянный наблюдатель Лиги арабских государств (ЛАГ) при ООН Магид Абдельазиз, выступая на открытых дебатах в Совете Безопасности всемирной организации по Ближнему Востоку.

"Израиль осуществляет [в секторе Газа] самую жестокую операцию против палестинского народа, которая длится больше 100 дней. Гуманитарные последствия этой операции катастрофические", - сказал он. По словам представителя ЛАГ, различные действия Израиля в ходе операции "могут приравниваться к апартеиду и геноциду".

"Израиль продолжает обстреливать сектор Газа, Сирию, юг Ливана. Израиль преисполнен решимости втянуть неарабские страны в военный конфликт. При этом Израиль называет антисемитами тех, кто критикует его незаконные действия", - отметил Абдельазиз.

"Ухудшение ситуации на Ближнем Востоке стало результатом неспособности Совета Безопасности ООН создать политический горизонт для урегулирования палестинского вопроса. Совбез ООН так и не смог предоставить необходимую защиту палестинскому народу", - посетовал он.